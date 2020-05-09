Руководство страны почтило память героев ВОВ
Председатель Парламента, председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный, вместе с Президентом РМ Игорем Додоном и премьер-министром Ионом Кику, депутатами Парламента от фракции Партии социалистов, почтили память героев Великой Отечественной войны, приняв участие в официальной церемонии возложения цветов на Мемориальном комплексе «Вечность».
Опубликовано: 10:29 09/05/2020
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