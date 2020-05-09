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Зинаида Гречаный поздравила граждан Молдовы с Днем Победы


Председатель Парламента РМ, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный поздравила граждан Молдовы с Днем Победы:

Дорогие сограждане,

Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне.

Этот праздник со слезами на глазах вызывает боль за десятки миллионов безвинных жертв и за то, что нас покидают последние очевидцы той страшной войны.
Глубочайшая признательность и вечная память всем тем, кто пал в бою или в мирное время, низкий поклон и долгих лет – ветеранам, ныне живущим!

Победа, в достижение которой внесли свой вклад представители разных народов, и сегодня, спустя более семи десятилетий, широко празднуется на пространстве СНГ и Европы. Освобождение европейских народов от фашистского ига стало основой для новой европейской конструкции – Европейского Союза. Неслучайно во многих европейских городах, больших и малых, воздвигнуты памятники в честь воинов-освободителей.

Я глубоко тронута тем, что и наш народ, в том числе молодежь, хранит историческую память, чествует героев Великой Отечественной Войны, празднует День Победы, пусть и в тех особых условиях, в которых мы все оказались в этом году.

Героический подвиг ветеранов остается мощным ресурсом для патриотического воспитания. Чрезвычайно важно свято хранить память и благодарность тем, кто подарил нам Победу. Только так можно двигаться вперед и строить мирное, цивилизованное будущее. И пусть Великая Победа навсегда останется нашей путеводной звездой!


Опубликовано: 10:26 09/05/2020

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