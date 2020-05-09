Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал решение Конституционного Суда Молдовы, объявившего неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении кредита на 200 млн евро.



- Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров.



Сожаление вызывает политизированное отношение к российскому кредиту. Справедливости ради стоит сравнить условия займов, которые Кишинев получает от России и других стран и организаций. Наше желание помочь близкой нам Молдавии является искренним, особенно когда она переживает экономические трудности, которые усугубились ситуацией с коронавирусом. Очень жаль, что в этой стране находятся политики, которые – вероятно, не без подсказки извне – ставят собственные политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан. - заявил Руденко.