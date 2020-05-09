Президент Республики Молдова Игорь Додон навестил в посёлке Крикова ветерана Великой Отечественной войны, полковника Фёдора Васильевича Жолнеровича. Ему 96 лет, он принимал участие в боях за освобождение России и Прибалтики, был награждён Орденом Красной звезды.



"В знак высокой оценки особых заслуг перед государством вручил Фёдору Васильевичу высшую награду нашей страны – Орден Республики. Поздравил с Днём Победы, пожелал здоровья и мирного неба", - отметил президент Молдовы Игорь Додон.



