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Глава государства наградил Орденом Республики ветерана ВОВ Фёдора Жолнеровича (ВИДЕО)


Президент Республики Молдова Игорь Додон навестил в посёлке Крикова ветерана Великой Отечественной войны, полковника Фёдора Васильевича Жолнеровича. Ему 96 лет, он принимал участие в боях за освобождение России и Прибалтики, был награждён Орденом Красной звезды.

"В знак высокой оценки особых заслуг перед государством вручил Фёдору Васильевичу высшую награду нашей страны – Орден Республики. Поздравил с Днём Победы, пожелал здоровья и мирного неба", - отметил президент Молдовы Игорь Додон.



Опубликовано: 10:21 09/05/2020

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