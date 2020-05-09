"Дорогие соотечественники, Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, примите искренние поздравления по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Победа 1945 года имеет огромное значение для всего мира, и особенно для народов бывшего Советского Союза, которые ценой миллионов жизней, благодаря высочайшей воле и патриотизму внесли основной вклад в свержение нацистской диктатуры в Европе.



Великая Победа – это событие особой значимости для политики мира и международного сотрудничества, ибо антигитлеровская коалиция, созданная силами СССР, США, Великобритании и других стран, сыграла также значительную роль в борьбе с фашизмом. В трудные времена для человечества, перед опасностью гитлеровского геноцида и порабощения народов, государства с различными политическими системами и идеологиями проявили мудрость, мужество и волю, объединившись во имя мира и прогресса.



9 мая – праздник Победы, принадлежащей, в том числе, Молдове и молдаванам. Более 400 тысяч выходцев из Молдовы воевали с фашистскими захватчиками в рядах Красной Армии, Движения Сопротивления, в партизанских отрядах, в подполье. Более 100 тысяч молдавских воинов погибли в боях за независимость Родины и освобождение европейских народов от ужасов фашизма. За героизм, проявленный в боях, сотни тысяч земляков награждены орденами и медалями СССР, Республики Молдова, Российской Федерации, Франции, Польши, Австрии и других стран мира.

23 уроженца Молдовы стали Героями Советского Союза.



Молдавский народ отдает дань уважения ветеранам войны за их самоотверженность и доблесть, чтит память известных героев и безымянных солдат, которые пожертвовали собой в борьбе за мир и свободу. В память о них в нашей стране воздвигнуты и реставрированы сотни памятников, оказывается поддержка в работе музеев, издании научных работ, производстве документальных фильмов о той ужасной и суровой войне. Наш долг – помнить о подвиге героев тех трагических событий.



Дорогие ветераны! Примите слова глубокого уважения и самые теплые пожелания крепкого здоровья, благополучия и силы духа. Для всего народа Республики Молдова вы – живой символ героизма и преданности Родине. Поздравляю также с этим большим праздником вдов и родных участников и павших в войне. Вечная слава Героям Отечества!".