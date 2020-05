“Stimați compatrioți! Dragi Veterani ai Marelui Război pentru Apărarea Patriei, am marea onoare sa Vă adresez sincere felicitări cu prilejul aniversării a 75-a a Victoriei in Marele Război pentru Apărarea Patriei.



Victoria din anul 1945 comportă o însemnătate substanțială pentru întreaga lume, îndeosebi pentru popoarele fostei Uniuni Sovietice care, prin milioane de jertfe umane și incomensurabil patriotism au avut un rol decisiv în zdrobirea dictaturii naziste în Europa.



Marea Victorie are o semnificație aparte și în politica de pace și colaborare pe palier internațional. Or, coaliția antihitleristă, creată prin eforturile conjugate ale URSS, SUA, Marea Britanie etc., de asemenea si-a adus aportul în lupta împotriva fascismului. În clipele grele pentru omenire, in fata primejdiei sclaviei si genocidului hitlerist, aceste state cu sisteme politice și ideologii diferite au demonstrat înțelepciune, curaj și putere, aliniindu-se în numele concordiei, păcii și al progresului.



9 Mai este sărbătoarea care aparţine de asemenea Moldovei şi moldovenilor. Peste 400 de mii de compatrioți au luptat împotriva cotropitorilor fasciști în rîndurile Armatei Roșii, Mișcării de Rezistență, în detașamentele de partizani. Mai mult decît 100 de mii de oșteni moldoveni au căzut în lupte pentru independența Patriei și eliberarea popoarelor europene de ororile fascismului. Pentru eroismul lor, sute de mii de băștinași au fost decorați cu distincțiile URSS, Republicii Moldova, Federației Ruse, Franței, Poloniei, Austriei și altor state ale lumii. 23 de compatrioți au devenit Eroi ai Uniunii Sovietice.



Poporul moldovenesc onorează dăruirea și sacrificiul veteranilor de război și aduce un omagiu eroilor cunoscuți și ostașilor fără nume care s-au jertfit în lupta pentru pace și libertate. În amintirea lor și din respect pentru cei care ne sunteți astăzi alături, în țară sunt edificate și restaurate sute de monumente.



Totodată, este acordat sprijin pentru funcționarea muzeelor, editarea lucrărilor științifice, turnarea filmelor documentare despre acea groaznică și durută conflagrație. Este o datorie a noastră să cinstim memoria și faptele eroice ale generației acelor evenimente tragice.



Dragi veterani! Cu deosebită căldură și mult respect, Vă urez multă sănătate, putere și împlinire sufletească. Pentru tot poporul tarii noastre-Republica Moldova sînteți un un simbol viu al eroismului si devotamentului faţă de Patrie. Felicit de asemenea cu această mare sărbătoare văduvele de război, rudele celor, care au luptat sau au căzut în acel război. Veșnică slavă Eroilor Patriei!“, se arată în mesaj.