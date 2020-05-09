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ПСРМ: Мы хотим политической стабильности, но готовы к досрочным парламентским выборам
 

Возложение цветов на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм»



Опубликовано: 09:29 09/05/2020




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