



Вовсе не политические идеалы и принципы лежали в основе ухода ряда депутатов из Демократической партии. Об этом заявил председатель партии Павел Филип, уточнив, что ушедшие соскучились и жаждут тех принципов, которыми Демпартия руководствовалась в период Плахотнюка.



ПАВЕЛ ФИЛИП – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДПМ

«Мы все сегодня слышали, так называемый призыв, которые еще не успели запустить, как наши бывшие коллеги поспешили на него откликнуться. Этому призыву уже последовали 2 территориальные структуры партии «ШОР»: территориальная организация Майями и территориальная организация Тель-Авива».