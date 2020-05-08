КАНДУ ПОДДЕРЖАЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ «ШОР» МАЙЯМИ И ТЕЛЬ-АВИВА
Вовсе не политические идеалы и принципы лежали в основе ухода ряда депутатов из Демократической партии. Об этом заявил председатель партии Павел Филип, уточнив, что ушедшие соскучились и жаждут тех принципов, которыми Демпартия руководствовалась в период Плахотнюка.
ПАВЕЛ ФИЛИП – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДПМ
«Мы все сегодня слышали, так называемый призыв, которые еще не успели запустить, как наши бывшие коллеги поспешили на него откликнуться. Этому призыву уже последовали 2 территориальные структуры партии «ШОР»: территориальная организация Майями и территориальная организация Тель-Авива».
Опубликовано: 20:40 08/05/2020