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ПСРМ: Мы хотим политической стабильности, но готовы к досрочным парламентским выборам
 

КАНДУ ПОДДЕРЖАЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ «ШОР» МАЙЯМИ И ТЕЛЬ-АВИВА



Вовсе не политические идеалы и принципы лежали в основе ухода ряда депутатов из Демократической партии. Об этом заявил председатель партии Павел Филип, уточнив, что ушедшие соскучились и жаждут тех принципов, которыми Демпартия руководствовалась в период Плахотнюка.

ПАВЕЛ ФИЛИП – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДПМ
«Мы все сегодня слышали, так называемый призыв, которые еще не успели запустить, как наши бывшие коллеги поспешили на него откликнуться. Этому призыву уже последовали 2 территориальные структуры партии «ШОР»: территориальная организация Майями и территориальная организация Тель-Авива».



Опубликовано: 20:40 08/05/2020




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