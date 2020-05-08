



123 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Молдове за минувшие сутки. Сегодня было обработано 874 теста. Из ста двадцати трёх новых случаев, 2 – завезенные - из Великобритании и России, большинство из которых в Кишинёве. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбэвяну.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«В Кишиневе - 45 новых случая заражения, 11 в Приднестровском регионе, 7 в Басарабяске, по 5 в Бельцах, Кагуле, Сынжерей, Страшенах, Штефан-Водэ, по 4 в Калараше и Яловенах, по 3 случая в Каушанах, Чадыр-Лунге, Криулянах и Фалештах, по 2 в Теленештах и Единцах, по одному в Новых Аненах, Комрате, Дрокии, Глодянах, Оргееве, Резине, Рышканах, Сороках и Унгенах».



С момента начала пандемии в Молдове зарегистрировано 4 728 случаев заражения коронавирусом нового типа. На 8 мая, число активных случаев - 2 тысячи 752. Вылечились - 1 826 человек, 150 человек скончались.