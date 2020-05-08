



Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды нашей страны Ион Пержу прокомментировал слухи, распространяемые оппозицией, о якобы затягивании правительством подписания кредитного соглашения с Японией. Речь идёт о почти 19 миллионах долларов, предназначенных для сельхозпроизводителей.



Вице-спикер парламента, депутат от фракции ППДП Александр Слусарь заявил ранее, что кабинет министров намеренно затягивает подписание соглашения о японском кредите. Глава Минсельхоза Ион Пержу уточнил, что переговоры по этому соглашению с правительством Японии начались еще в декабре прошлого года, а в марте текущего, правительством Молдовы принято два решения: о начале переговоров и о подписании кредитного соглашения. Оно должно было быть заключено до 31 марта, потому что в этот день в Японии начинается новый бюджетный год, но из-за пандемии, подписать документ не удалось. Более того, Пержу сообщил, что посол Молдовы в Японии Василий Бумаков был уполномочен для подписания этого документа, для того, чтобы ускорить процесс.



ИОН ПЕРЖУ – МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

«Все, что должно было выполнить Министерство сельского хозяйства, оно выполнило, а соглашение должно быть подписано послом Молдовы в Японии Василием Бумаковым. Скорее всего, г-н депутат был неверно проинформирован или же материалы, которые он читал, были не на государственном, а на японском языке, наверное. Если он нуждается в дополнительной информации, мы ему предоставим, и вышлем ответ в официальной форме».