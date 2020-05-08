



Партия Социалистов выступает за политическую стабильность в стране, но при этом она готова и к досрочным парламентским выборам. В ПСРМ убеждены, что республика находится в осаде олигархических групп. Тех, кто похитил миллиарды из банковской системы и из бюджета страны, тех, кто украл аэропорт у государства, тех, кто еще год назад держал Молдову в заложниках. Они хотят реванша, заявил нашему телеканалу депутат Григорий Новак.



ГРИГОРИЙ НОВАК, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Вчерашнее решение КС это не что иное, как акт реванша со стороны беглых олигархов. Мы не раз говорили о том, что и Плахотнюк и Шор никак не могут смириться с тем, что есть подвижки в расследовании кражи миллиарда, есть подвижки и в деле аэропорта. Мы все помним эту сумму в 9 евро, которую оплачивают наши граждане, и эти средства попадают напрямую в карман беглых олигархов».



Новак подчеркнул, что Плахотнюк и Шор не могут смириться с тем, что потеряли контроль над страной.



ГРИГОРИЙ НОВАК, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Сегодняшняя миграция некоторых депутатов в так называемый антиправительственный блок, говорит о том, что Плахотнюк и Шор не пожалеют никаких денег для того, чтобы вернуть себе страну. Именно себе, потому что Республика Молдова для них была частной собственностью, в неком роде SRL, или обычная фирма, где зарабатывались очень большие деньги».



В ПСРМ заявляют, что не позволят олигархам погрузить страну в хаос. В тоже время партия выражает готовность пойти на досрочные выборы, которые могут быть организованы осенью нынешнего года - одновременно с президентскими.



ГРИГОРИЙ НОВАК, ДЕПУТАТ ПСРМ

«Я думаю, что граждане нашей страны дадут очень хорошую оценку этим действиям. Надеемся, что в ближайшее время и правоохранительные органы выскажутся по поводу этих действий».