



«К 75-ти летию Освобождения Молдовы». Так называется музыкальный альбом, записанный музыкально-хоровой студией «Рапсодия» при поддержке главы государства. Диски с военно-патриотическими композициями вручены ветеранам Великой Отечественной войны в качестве памятного подарка.

Подробнее в следующем репортаже.



В начале Великой Отечественной войны советскими композиторами и поэтами были созданы сотни новых песен, многие из которых сразу, что называется, "ушли на фронт". Альбом «К 75-ти летию Освобождения Молдовы» состоит из двух частей. Первая «Шерпенский плацдарм» включает песни о военном и послевоенном времени – это знаменитая «Смуглянка», «Катюша», «Соловьи» и новая композиция «Шерпенский плацдарм». Она написана в 2019 году руководителем музыкально-хоровой студии «Рапсодия» Натальей Барабанщиковой.



Наталья Барабанщикова, руководитель музыкально-хоровой студии «рапсодия»

«Это песни сочиненные и в том числе и на нашей территории, и песни которые пела вся страна во время войны. Это поддерживало солдат в бою, это давало надежду, что все будет хорошо, и мы выживем и победим этого страшного врага. И последняя песня, которая и дала названию диску «Шарпенский плацдарм». Она была написана до издания диска. Я написала слова и музыку, и вместе с Федором Якимуком, который аккомпанировал мне на гитаре записали эту песню».



Вторая часть альбома «С чего начинается Родина» посвящена патриотическим песням, которые в свое время поднимали боевой дух солдат, грели их сердца и заставляли думать не только о боях, но и о доме.



Ева Авербух, вокалистка музыкально-хоровой студии «рапсодия»

«В этом альбоме, я пою патриотические военные песни «С чего начинается Родина» - дуэт, и сольные песни. Больше всего мне нравится песеня «Довоенный вальс». Так как она говорит о бытие и людей до войны, рассказывает как было хорошо до, и после военное время, когда уже уже совсем по другому воспринимаешь, то что было раньше. Люди должны помнить об этом, что бы этого никого не повторилось».

Музыкальный альбом «К 75-ти летию Освобождения Молдовы» был выпущен при поддержке президента Молдовы Игоря Додона. Все диски были подарены ветеранам Великой Отечественной войны в память о праздничной дате.