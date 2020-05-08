



Девятое мая - День Победы в Великой Отечественной Войне. Чтобы приблизить этот день советский народ заплатил огромную цену, проявив невиданное мужество и массовый героизм. Подвиг воинов воспет в стихах и песнях. Через них и мы, потомки победителей, передаем свои чувства и переживания. Об этом наш сегодняшний репортаж:

Перевести на молдавский язык широко известную песню «Журавли» для Организации ветеранов войны Республики Молдова вначале казалось большим вызовом. На это было всего 3 недели. Собранный творческий коллектив с задачей справился, а певица Анишоара Брагарь с воодушевлением исполнила композицию.



АНИШОАРА БРАГАРЬ-МОРОШАНУ

«Это был кропотливый труд, наша команда проделала большой, трехнедельный объем работы. Старые, военные песни, написанные композиторами и поэтами, содержат совершено иное, очень глубокое послание. Военные песни, в которых воспеты солдаты-герои, сражавшиеся за наше светлое будущее, воспитывают молодое поколение. Эти песни написаны авторами и композиторами совершенно другой эпохи».

С инициативой реализовать подобный проект выступил отец и продюсер Анны - Василий Морошану, он же является директором Дома культуры в Новых Аненах. Он собрал творческий коллектив, перевел песню, придумал музыкальную аранжировку и даже снял видеоклип. Трудились с утра до ночи, чтобы к 9 мая всё было готово. Трудно, но не невозможно, - отметил продюсер.

ВАСИЛИЙ МОРОШАНУ, ПРОДЮСЕР

«Я собрал творческий коллектив, обратился к Николаю Дабидже, Аркадию Сучевяну, Константину Руснаку, сказал им: давайте напишем песню-послание Великой Победы».

Как для Анны, так и для её родителей, день победы - это живое напоминание обо всех тех, кто боролся за Родину. Вот почему они призывают не политизировать это событие, а сохранить в памяти имена тех, кому мы обязаны сегодня мирным небом над головой, и лица тех, кто, как поётся в песне, превратились в журавлей.

ВАСИЛИЙ МОРОШАНУ, ПРОДЮСЕР

«Хотелось бы, чтобы люди понимали: солдаты сражались за наше мирное и светлое будуще. Нам не нужны политические спекуляции. Хочу обратиться ко всем: прекратите спекулировать, давайте вместе воздадим должное воинам, погибшим в сражениях за Родину. Будьте добрее, поймите, что павшие герои и те, кто выжил и победил, ждут от нас красивых слов и отношения».