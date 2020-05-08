



Руководство страны не может оставить население без средств к существованию, и сделает все возможное, чтобы люди получали зарплаты, пенсии и пособия в срок, чтобы предприниматели получили обещанные им льготы, а люди, оставшиеся без работы – выплаты. Именно поэтому, власти вновь проведут переговоры с Россией о выделении Молдове нового кредита. Об этом в эфире «Президент отвечает», заявил глава государства, уточнив, что эта тема уже обсуждалась с премьером страны.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Президент, совместно с правительством и премьером сделают все возможное для того, чтобы расходы, предусмотренные бюджетом, были покрыты. Могу вас заверить, что нынешние власти в состоянии обеспечить выплату зарплат, пенсий, социальных пособий и инвестиции в дороги. Откуда деньги? В первую очередь, мы возобновим переговоры с РФ, вероятнее всего, на следующей неделе».



Также, глава государства сообщил, что будут вестись переговоры и с другими партнерами по развитию для того, чтобы найти решение, способное обеспечить финансирование всех бюджетных расходов.