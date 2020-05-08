



Импровизированная ярмарка молдавских производителей развернулась в столичном секторе Рышкановка, на улице Мирона Костина. Молдавские фермеры продают свою продукцию с шести утра до двух часов дня. Что именно можно приобрести у местных производителей узнавала наша съемочная группа.



На прилавках ярмарки можно найти, как говориться, все, что душе угодно. Местные производители предлагают не только овощи и ягоды. Здесь можно найти и сухофрукты, и мёд, фермерские закрутки, масло и даже домашний сок.



«На три литра сока уходит примерно 4 -5 килограммов яблок. Осенью можно из них делать сок, а сейчас нет, потому, что они высохшие. Сок я делал сам, собственными руками».



«У нас есть абрикос - молдавский, персик, чурчхела, мы сушим помидоры, морковка сухая, сухая свекла. Все очень вкусно, все без сахара, все натуральное, все очень полезное. Идет потихоньку торговля, людей не много у людей нет денег».



«Мы продаем, домашнее масло, уксус - виноградный и яблочный. Это очень востребованные продукты среди покупателей, потому что в магазинах все искусственное, а это намного вкуснее, потому что домашнее».



Олег Суслов, вице-претор сектора рышкановка

«Мы заранее обговорили с экономическими агентами, и поставили определенные условия, что торговля идет с 6 утра до 2х часов дня. Обязательно продавцы соблюдают меры предосторожности, средства защиты – маски, перчатки, дезинфицирующие средства. Так же рассматривается возможность открыть еще один дополнительный адрес для фермерских хозяйств, это будет Дога 33».



Ежедневно работу рынка проверяет и полиция. У продавцов должен быть специальный сертификат и авторизация на продажу. По словам сотрудников полиции, пока никаких нарушений замечено не было.



Родика Думбрав, сотрудник полиции

«В первую очередь мы обеспечиваем общественный порядок. Следим за тем, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию и проверяем авторизации у продавцов. Ежедневно мы с коллегами проверяем этот участок, пока никаких нарушений не было».



Подобные ярмарки открыты в каждом секторе нашей столицы. Они будут работать до 15 мая включительно.