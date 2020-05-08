



Возможность проведения в Молдове досрочных парламентских выборов не исключает президент республики Игорь Додон. После выхода из фракции ДПМ еще четырёх депутатов, существует несколько вариантов дальнейшего развития ситуации, один из которых, по словам Додона, сокращение численности парламентской коалиции ПСРМ-ДПМ до 51 депутата. В противном случае страну ждет хаос досрочных выборов, подчеркнул Игорь Додон в очередном выпуске «Президент отвечает».



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Демократы сами должны решить: могут ли они сохранить в своей фракции необходимое количество депутатов для сохранения парламентского большинства с социалистами, тогда идём дальше. Не будет у них достаточного количества мандатов для того, чтобы идти дальше и поддерживать созданное правительство, тогда, естественно, не будет парламентского большинства и будет либо правительство меньшинства, либо это правительство будет отправлено в отставку и назначено другое».



Президент отметил, что ситуацию с исходом депутатов-демократов пока сложно прогнозировать, подчеркнув, что в отличие от ДПМ, ситуация в ПСРМ стабильна, и никто не собирается никуда уходить. По словам Игоря Додона, если парламентское большинство все же развалится, и новая коалиция из депутатов-перебежчиков снимет правительство Кику, то страна погрузится в период политической нестабильности, а, впоследствии, и возможно, досрочных парламентских выборов.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«В этом случае, они выдвигают вотум недоверия и голосуют за отставку правительства. После этого начинается период нестабильности, который может завершиться назначением нового правительства или же проведением досрочных парламентских выборов. Но, повторюсь, это все ведет к серьезной политической нестабильности. Я думаю, что все, кто запустил эти процессы – как внутри страны, так из-за ее пределов – желают именно этой дестабилизации».



Силы, управляющие извне молдавскими партиями правого толка, заинтересованы в дестабилизации, именно поэтому президент склоняется к тому, что Молдове грозят досрочные парламентские выборы. Чтобы их избежать, правым придется объединяться,



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«В том случае, если уход из рядов демократов продолжится, скорее всего, нас ждут досрочные парламентские выборы. Или же правым партиям, в том числе и Майи Санду надо будет сесть за стол переговоров с Шором, с Канду и с другими перебежчиками из ДПМ. Если г-жа Санду готова пойти на такой риск – коалицию с Шором и Плахотнюком, это ее выбор, но, по моему мнению, мы при таком исходе, выигрываем выборы президента с первого тура».



Глава государства подтвердил, что социалисты не будут создавать альянс с депутатами-перебежчиками, уточнив, что коалиция возможно только с партиями. При этом Игорь Додон не исключает, что досрочные парламентские выборы придется совместить с президентскими, для экономии средств.



8 мая стало известно, что четыре депутата ДПМ – Виолета Иванов, Владимир Витюк, Елена Бакалу и Олег Сырбу покинули ряды формирования. Во фракции демпартии остались 17 человек.