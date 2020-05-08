



Решив пересмотреть международное соглашение, подписанное правительством и ратифицированное парламентом, судьи КС создали крайне опасный прецедент, позволяющий политикам разного толка пересматривать другие уже утвержденные и вступившие в силу международные соглашения. Об этом, заявил глава государства Игорь Додон, давая ответ на вопрос телеканала Акчент ТВ, в ходе очередного выпуска «Президент отвечает».



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Вчерашнее решение КС создало очень опасный прецедент. Я задам, может быть, риторический вопрос, но он вполне реальный: а если кто-то завтра или через год, или при другом составе КС поставит под сомнение соглашение об ассоциации с ЕС, потому что некоторые его пункты противоречат Конституции? Или соглашение об открытии офиса НАТО или соглашение о СНГ, не важно. Впервые за 29 лет независимости создал такой, очень опасный прецедент и это чревато последствиями».



Президент констатировал, что в связи с решением КС, перед руководством страны встал сейчас ряд первостепенных вопросов: как обеспечить нормальное функционирование государства и бюджета, чтобы все бюджетные обязательства были выполнены. Додон подчеркнул, что власти знают – как решить эту проблему. Второй вопрос, это вопрос дальнейшего существования парламентского большинства и третий – вопрос последующего функционирования КС.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я хочу напомнить, что мы уже проходили через подобную ситуацию, буквально год назад, когда КС позволял себе принимать решения, которые не понимала вся страна, и нам в июне прошлого года, совместно с правыми партиями пришлось объявить, что КС политически захвачен и узурпировал власть в РМ. Я очень надеюсь, что мы до этого не дойдем, поэтому очень важно понимать: что мы делаем в этой ситуации».



Игорь Додон отметил, что после решения судЕй Конституционного суда велик риск того, что мало кто захочет связывать себя договорными обязательствами с нашей страной в ситуации, когда сам базовый государственный институт подвержен политическому влиянию. Подводя итог, президент Молдовы констатировал, что, несмотря на возникшие трудности, руководство республики справится с ситуацией.