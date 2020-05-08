



Соглашение о предоставлении Россией Молдове кредита в двести миллионов евро было признано неконституционным. Журналисты узнавали, как наши граждане оценивают такое решение.



«Я считаю, что для Молдовы эти деньги нужны были. Всё то, что происходит это политические игры. Нам нужны были эти деньги, им нужно было найти выход, чтобы их нам дали».



«Неправильно они поступили. Россия всегда помогала. Года 4-5 назад у нас не хватало пшеницы, так Россия 80 тысяч тонн прислала в Молдову и безвозмездно, без денег. Они помогают нам от души».



«Жалко, что отказались. Россия всегда была сильной державой, и мы должны всё же поддерживать отношения с Россией, без России никак – так всегда было и будет».



«Я думаю, не нужно было отказываться. Страна нуждается в этих средствах, сейчас и эта проблема с вирусом. Ещё и засуха дала о себе знать, у людей убытки. Нужно им чем-то помочь».