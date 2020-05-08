В связи с активной критикой российского кредита со стороны правой оппозиции и решением Конституционного суда, президент Игорь Додон попросил правительство собрать полную информацию и представить в парламенте детальный отчёт о том, какие кредиты и гранты получила Молдова, начиная с 2009 года, и на что были потрачены эти деньги. Как заявил глава государства, пусть люди знают, сколько средств предоставили правительствам Филата, Лянкэ или Филипа Европейский союз и Румыния, на каких условиях, и куда ушли полученные кредиты.Пришедшие к власти в 2009 году проевропейские партии были обласканы западными партнёрами, которые не жалели денежных средств для финансирования, как они говорили, “молдавской истории успеха”. Только с 2009 по 2011 годы в виде кредитов и грантов Молдове было предоставлено почти 900 млн долларов. А в 2013 году премьер-министр Юрий Лянкэ признал, что с 2009 года Евросоюз удвоил объем финансирования нашей страны.По логике вещей, такая массированная помощь из-за рубежа должна была привести к экономическому росту и повышению жизненного уровня населения. Тем более, что конечной целью программ международных финансовых организаций является именно оздоровление экономики. Но эффект почему-то оказался прямо противоположным.Во-первых, значительная часть предоставленных кредитов уходила на проедание и латание бюджетных дыр. Например, в 2016 году под президентские выборы правительство Павла Филипа получило от правительства Румынии первый транш в размере 60 млн евро из льготного кредита в 150 млн евро. Деньги пошли на выплату зарплат, пенсий и ряд социальных проектов. Румынские эксперты тогда раскритиковали действия официального Бухареста. Они заявили, что данный кредит был предоставлен Молдове непрозрачным образом. Взять кредит на проедание собиралось и правительство Майи Санду. Как сообщила в августе прошлого года министр финансов Наталья Гаврилица, кабмин намерен подать заявку на получение кредита от правительства Румынии, чтобы осенью выплатить зарплаты сотрудникам бюджетной сферы. Однако получить эти деньги правительство Санду не успело.В 2010-2014 гг. молдавские власти активно брали многомиллионные кредиты у западных партнёров на так называемую оптимизацию системы образования. Например, в 2012 году “Альянс за евроинтеграцию” взял кредит на 700 тыс. специальных прав заимствования – это чуть больше 1 млн долларов – на проведение процесса ликвидации учебных заведений. Всего за семь лет проведения данной реформы было закрыто 218 школ и реорганизовано 303 учебных заведения. Тогда же, в 2012 году, в отечественной системе образования разразился скандал: выяснилось, что министерство просвещения на кредиты, взятые у международных финансовых структур, закупало школьные автобусы, и к этой сделке потом предъявлялось множество претензий.Активно кредитовалась международными партнёрами и реформа здравоохранения в Молдове. Как недавно стало известно, в ходе самой реформы правительство Павла Филипа к 2024 году должно было из 71 больницы оставить только 19.Ещё одной характерной чертой использования полученных кредитов и грантов в 2009-2018 годы, стал “распил” зарубежных средств. «Злые языки» утверждают, что в проектах, финансируемых за счет донорских средств, откаты во времена правления различных конфигураций “Альянсов за евроинтеграцию” составляли не менее 50%, а в некоторых случаях - и 70%. То есть, непосредственно на осуществление проекта направлялось не более половины, а то и трети кредитов или грантов, остальные суммы оседали в карманах чиновников. Поэтому при создании очередного проевропейского альянса, вошедшие в него партии так жёстко бились за “хлебное” с точки зрения зарубежных вливаний министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. А в 2014 году развернулась настоящая борьба за контроль над польским кредитом в 100 млн евро между министерством экономики, который контролировала Демпартия, и минсельхозом, находящимся под контролем ЛДПМ.Одним из самых громких скандалов, связанных с распределением зарубежной финансовой помощи, стало так называемое “дело Ревенко”, разразившееся в 2012 году. Тогда официальный представитель шведской компании "Ericsson" в Молдове обвинил руководство Пограничной службы, покрываемое, по его словам, чиновниками из МВД, в хищении 130 тыс. евро из европейского гранта, предназначенного для приобретения мобильных и стационарных сетей обеспечения безопасности госграницы. Как следовало из публичного заявления, тогдашний директор Пограничной службы Роман Ревенко, якобы потребовал выплатить ему взятку в 220 тыс. евро за содействие благополучному и беспрепятственному исполнению данного европейского проекта. А в 2013 году Антикоррупционной прокуратурой было начато уголовное преследование, связанное с «распилом» европейских грантов при помощи оффшорных структур и фирм-фантомов. Однако никто из фигурантов этого дела под стражей не задержался, расследование застопорилось на этапе проведения экспертизы.Так что нынешний отчёт правительства о полученных за прошедшее десятилетие кредитах и грантах, и расходовании этих средств, обещает быть весьма интересным. Тем более, что многие из правых депутатов и политиков, активно сейчас критикующих российский кредит, тогда сами находились у власти и активно участвовали в процессе распределения полученной зарубежной помощи.