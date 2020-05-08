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С 11 мая возобновляется функционирование рынков во всех населенных пунктах страны, за исключением Кишинева и Бельц


С 11 мая возобновляется функционирование рынков во всех населенных пунктах страны, за исключением Кишинева и Бельц. Об этом сообщил премьер Ион Кику.

- В селах, районных центрах, муниципиях, за исключением Кишинева и Бельц, разрешается работа рынков, – заявил Кику.

Напомним, что президент Игорь Додон предложил комиссии по чрезвычайным ситуациям постепенно возобновить работу рынков. Глава государства заявил, что, в первую очередь, необходимо разрешить функционирование рынков в селах и районных центрах, а затем в Кишиневе и Бельцах.


Опубликовано: 18:22 08/05/2020

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