Главы государств поздравляют президента Молдовы Игоря Додона по случаю Дня Победы
Лидеры Азербайджана - Ильхам Алиев и Белоруссии - Александр Лукашенко поздравили главу молдавского государства Игоря Додона по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне.
- Уверен, что наша общая Победа над фашизмом и впредь будет служить на благо развития дружественных двусторонних отношений, - написал Александр Лукашенко.
В послании Ильхама Алиева отмечается героизм, смелость и стойкость, которые продемонстрировали наши солдаты в тяжелые годы войны, и которые останутся в памяти и истории наших стран.
- Уверен, что наша общая Победа над фашизмом и впредь будет служить на благо развития дружественных двусторонних отношений, - написал Александр Лукашенко.
В послании Ильхама Алиева отмечается героизм, смелость и стойкость, которые продемонстрировали наши солдаты в тяжелые годы войны, и которые останутся в памяти и истории наших стран.
Опубликовано: 17:40 08/05/2020
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