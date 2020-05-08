Лидеры Азербайджана - Ильхам Алиев и Белоруссии - Александр Лукашенко поздравили главу молдавского государства Игоря Додона по случаю 75-летия Победы в Великой отечественной войне.



- Уверен, что наша общая Победа над фашизмом и впредь будет служить на благо развития дружественных двусторонних отношений, - написал Александр Лукашенко.



В послании Ильхама Алиева отмечается героизм, смелость и стойкость, которые продемонстрировали наши солдаты в тяжелые годы войны, и которые останутся в памяти и истории наших стран.