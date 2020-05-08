Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
ПСРМ: Мы хотим политической стабильности, но готовы к досрочным парламентским выборам
 

Послание спикера парламента Зинаиды Гречаный по случаю Дня Европы


Послание председателя Парламента Республики Молдова, председателя Партии социалистов Зинаиды Гречаный по случаю Дня Европы:

Сегодня исполняется 70 лет со дня принятия Декларации Роберта Шумана – краеугольного камня Европейского Союза. Этот праздник объединяет нас и напоминает об общих демократических ценностях, которые мы разделяем. Я твердо убеждена в том, что построение безопасной, процветающей и динамичной Европы требует полной вовлеченности и участия каждого из нас.

Пользуясь возможностью, хочу подчеркнуть значение Дня Победы для строительства Европейского Союза и того факта, что сегодня Европа является мирным, свободным и развитым континентом.

Ценности демократии, безопасности, устойчивого процветания, продвигаемые Европейским Союзом, являются прекрасным и достойным примером для подражания. Подписав Соглашение об ассоциации, Республика Молдова переняла принципы и модели, которые она применяет в различных областях, чтобы каждый гражданин нашей страны мог ощутить преимущества этих преобразований.

От имени Парламента Республики Молдова я благодарю наших партнеров по развитию со стороны ЕС и выражаю готовность продолжать работу во всех областях. Желаю европейским гражданам благополучия, мира и здоровья!


Опубликовано: 15:23 08/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Послание председателя Парламента Зинаиды Гречаный по случаю Дня памяти павш ...
  • Евросоюз заявил о поддержке новой власти в Молдове
  • Поздравление Зинаиды Гречаный по случаю храмового праздника в Кишиневе
  • Игорь Додон направил Ангеле Меркель поздравления по случаю дня рождения
  • Зинаида Гречаный поздравила Давида-Марию Сассоли с избранием на должность г ...







    • Все новости

    Главы государств поздравляют президента Молдовы Игоря Додона по случаю Дня Победы
    Послание спикера парламента Зинаиды Гречаный по случаю Дня Европы
    Игорь Боцан: Я не вижу, как ПДС создаст коалицию с партией «Шор» и «PRO Moldova»
    Глава государства провел встречу с главами крупнейших инвестиционных компаний и зарубежных торговых палат (ВИДЕО)
    ПСРМ: Мы хотим политической стабильности, но готовы к досрочным парламентским выборам
    Ион Чебан: Возобновлять работу Центрального рынка еще рано
    Жизнь Кишинева после снятия режима ЧП: Ион Чебан рассказал о планах и действиях примэрии
    Владимир Путин поздравил Игоря Додона с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
    Президент: В ближайшее время будут приняты важные решения по делу о концессии аэропорта и краже миллиарда
    Генпримар: Первый этап проекта «Онлайн-образование» завершен с отличными результатами
    Зинаида Гречаный призвала координировать международные усилия для сохранения памяти о героях ВОВ
    Игорь Додон об аннулировании российского кредита: КС создал опасный прецедент
    Чебан: “Единое окно”для выдачи строительной документации будет запущено на следующей неделе
    Активисты “Молодой гвардии” запустили республиканскую акцию “Георгиевская ленточка”
    Игорь Додон: Мы перезапустим переговоры о кредите с Российской Федерацией!
    Если Майя Санду создаст большинство с ДПМ, «PROMoldova» и партией «Шор», социалисты выиграют президентские выборы с первого тура
    Игорь Додон рассказал о возможных сценариях при развале парламентской коалиции: Хаос или досрочные выборы
    ПСРМ о решении КС: Политизированное, антинациональное и проолигархическое
    Решение КС о приостановлении финансовой помощи от России - сильный удар по миллионам молдаван
    Судья КС Николай Рошка: Молдова не погибла после кражи миллиарда из банковской системы, и не умрет, если не получит российский кредит в размере 200 млн. евро
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV