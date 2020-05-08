Послание председателя Парламента Республики Молдова, председателя Партии социалистов Зинаиды Гречаный по случаю Дня Европы:



Сегодня исполняется 70 лет со дня принятия Декларации Роберта Шумана – краеугольного камня Европейского Союза. Этот праздник объединяет нас и напоминает об общих демократических ценностях, которые мы разделяем. Я твердо убеждена в том, что построение безопасной, процветающей и динамичной Европы требует полной вовлеченности и участия каждого из нас.



Пользуясь возможностью, хочу подчеркнуть значение Дня Победы для строительства Европейского Союза и того факта, что сегодня Европа является мирным, свободным и развитым континентом.



Ценности демократии, безопасности, устойчивого процветания, продвигаемые Европейским Союзом, являются прекрасным и достойным примером для подражания. Подписав Соглашение об ассоциации, Республика Молдова переняла принципы и модели, которые она применяет в различных областях, чтобы каждый гражданин нашей страны мог ощутить преимущества этих преобразований.



От имени Парламента Республики Молдова я благодарю наших партнеров по развитию со стороны ЕС и выражаю готовность продолжать работу во всех областях. Желаю европейским гражданам благополучия, мира и здоровья!

