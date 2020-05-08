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ПСРМ: Мы хотим политической стабильности, но готовы к досрочным парламентским выборам
 

Игорь Боцан: Я не вижу, как ПДС создаст коалицию с партией «Шор» и «PRO Moldova»


Альянс между ПДС, партией «Шор» и «PRO Moldova» маловероятен. Такого мнения придерживается политический аналитик Игорь Боцан, который прокомментировал текущую политическую ситуацию для газеты „Ziarul de Gardă”.

- Даже если в парламенте найдется 51 голос, чтобы отправить в отставку правительство Кику, я не вижу ни одного решения для утверждения другого. Я не вижу, как ПДС создаст коалицию с партией «Шор» или с «PRO Moldova». Это очень сложно и шансы очень малы для формирования иного правительства, - заявил Боцан.

По его мнению, нынешняя конфигурация из 54 депутатов позволяет парламентскому большинству держать ситуацию под контролем.

- Теперь все зависит от ситуации в Демпартии. Если те, кто остался, сохранят консолидированную фракцию, тогда все будет развиваться предсказуемо. После президентских выборов осенью, возможны, с высокой степенью вероятности досрочные выборы, - заключил Боцан.


Опубликовано: 15:20 08/05/2020

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