В продолжение рабочих встреч с ассоциациями деловых людей из различных отраслей национальной экономики, президент Республики Молдова Игорь Додон провел сегодня беседу с главами крупнейших инвестиционных компаний и зарубежных торговых палат, аккредитованных в нашей стране.



В частности, во встрече приняли участие руководители или полномочные представители Торгово-промышленных палат Франции, Италии и США, Европейской бизнес-ассоциации и Ассоциации иностранных инвесторов.



«Обсудили широкий круг вопросов, касающихся привлечения и защиты иностранных инвестиций, фискальной и бюджетной политики в Республике Молдова, перспектив восстановления национальной экономики, в том числе экспорта, по окончании режима ЧП и многих других.



Состоялся открытый конструктивный диалог, в ходе которого были высказаны предложения и пожелания с целью улучшения макроэкономической ситуации. Со своей стороны подчеркнул, что руководство страны в ближайшее время выйдет с большим пакетом законодательных инициатив, направленных на поддержку экономики и населения», - отметил Игорь Додон.



По завершении встречи для гостей была проведена экскурсия по президентскому дворцу; они смогли увидеть, в частности, большой зал заседаний первого Парламента Республики Молдова и президентскую библиотеку.



