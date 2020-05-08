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Глава государства провел встречу с главами крупнейших инвестиционных компаний и зарубежных торговых палат (ВИДЕО)


В продолжение рабочих встреч с ассоциациями деловых людей из различных отраслей национальной экономики, президент Республики Молдова Игорь Додон провел сегодня беседу с главами крупнейших инвестиционных компаний и зарубежных торговых палат, аккредитованных в нашей стране.

В частности, во встрече приняли участие руководители или полномочные представители Торгово-промышленных палат Франции, Италии и США, Европейской бизнес-ассоциации и Ассоциации иностранных инвесторов.

«Обсудили широкий круг вопросов, касающихся привлечения и защиты иностранных инвестиций, фискальной и бюджетной политики в Республике Молдова, перспектив восстановления национальной экономики, в том числе экспорта, по окончании режима ЧП и многих других.

Состоялся открытый конструктивный диалог, в ходе которого были высказаны предложения и пожелания с целью улучшения макроэкономической ситуации. Со своей стороны подчеркнул, что руководство страны в ближайшее время выйдет с большим пакетом законодательных инициатив, направленных на поддержку экономики и населения», - отметил Игорь Додон.

По завершении встречи для гостей была проведена экскурсия по президентскому дворцу; они смогли увидеть, в частности, большой зал заседаний первого Парламента Республики Молдова и президентскую библиотеку.



Опубликовано: 15:18 08/05/2020

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