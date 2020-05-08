В результате последних политических событий Республика Молдова оказалась в осаде олигархической группировки. Те, кто украл миллиарды из банковской системы и бюджета страны, те, кто украл аэропорт и другую государственную собственность, те, кто еще год назад держал Молдову в заложниках, жаждут реванша и восстановления своего контроля над страной.



Несколько решений Конституционного суда, в том числе аннулирование в четверг российского кредита в размере 200 млн евро, являются частью стратегии сбежавших олигархов, которые хотят снова захватить страну. Из этого же арсенала – уход депутатов из правящего большинства.



Атака в адрес Правительства и Президента страны Игоря Додона усиливаются с прогрессом в деле возвращения аэропорта Кишинев народу. Аналогично и расследование по делу о краже миллиарда беспокоит кланы тех, кто замешан в «преступлении века”.



ПСРМ вновь заявляет о своей поддержке Правительства Кику, чтобы вместе с главой государства Игорем Додоном найти решения для финансирования всех социальных и инвестиционных программ в области медицины, сельского хозяйства, дорог, акведуков и т. д. Мы не позволим олигархам бросить страну в хаос.



В то же время мы заявляем, что готовы пойти на досрочные парламентские выборы, которые могут быть организованы одновременно с президентскими осенью этого года.



Мы не приемлем парламентское большинство, скроенное из перебежчиков, как это практикуют олигархи, покупая депутатов, как картофель на рынке. Ни в какой форме мы не допустим большинство с такими депутатами, как Канду и Шор, прямыми представителями олигархической группы, которая обокрала и разорила Молдову.



Мы готовы бороться, вместе с народом, будучи единственной антиолигархической партией в стране. Победа на стороне народа, победа на нашей стороне, на стороне ПСРМ!