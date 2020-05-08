На нынешнем этапе, сразу после завершения действия режима ЧП, открывать Центральный рынок Кишинева преждевременно. Такое мнение в ходе телепередачи Puterea a Patra на канале N4 высказал генпримар столицы Ион Чебан.



– Знаю, что тем 5 тысячам людей, торгующим на рынке, сейчас очень непросто. Но необходимо понимать, что центральный рынок ежедневно посещают 15-30, а порой и до 50 тысяч людей, и все они взаимодействуют на очень близком расстоянии друг от друга. Если даже в ближайшем будущем рынок и откроется, то доступ на него должен быть ограниченным, и необходимо строгое соблюдение санитарных норм, – отметил столичный градоначальник.



Что касается действий по модернизации или переносу рынка, Чебан отметил, что проект модернизации будет представлен общественности на следующей неделе.



– Также на ближайшем заседании мунсовета мы предложим создать рабочую группу по этому вопросу, так как все решения должны приниматься именно мунсоветом. Помимо этого, необходима комиссия по оценке. Хочу отметить при этом, что и сейчас на этом мунпредприятии многое делается – в том числе и аудит. Мы приглашаем к работе в этом направлении всех мунсоветников любой политической окраски, мы стараемся быть максимально транспарентными, – заявил он.



Напомним, ранее генпримар столицы рассказал, что существует два варианта того, как поступить с Центральным рынком – эвакуировать или модернизировать. Модернизацию, по оценкам градоначальника, можно осуществить за полтора-два года.