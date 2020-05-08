Президент Игорь Додон заявил, что в ближайшее время будут приняты важные решения по делу о концессии международного кишиневского аэропорта и краже миллиарда из банковской системы. Глава государства в ходе передачи «Президент отвечает» рассказал, что прогресс по этим направлениям вызывает особенное недовольство политических оппонентов



- Почему они так усиленно покупают депутатов? Потому что понимают, что по делу об аэропорте мы на последней стадии. Счета ”Avia Invest” заблокированы, так как они не платят государству положенные сборы. Следующий этап – процедура несостоятельности, и все! Соглашение о концессии аэропорта закончилось. Вот почему они предпринимают эти движения, – заявил Додон.



Президент уточнил, что расследование продвинулось и по делу о краже миллиарда из банковской системы.



- Были аресты в Национальном банке. Движемся вперед, - сказал Додон.



Глава государства подчеркнул, что никогда не вмешивался в работу прокуратуры.



- Никогда не давал указаний Генеральному прокурору – ни раньше, ни теперь. Но в этом направлении есть движение, - отметил президент.



Игорь Додон заявил, что если бы в июне 2019 года он не проявил твердость, то бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк, ныне находящийся в розыске, до сих пор пребывал бы у власти.



- Если бы не моя твердость в июне прошлого года, Плахотнюк и до сих пор был бы у власти. Плахотнюка нет. Остались его соседи и те, которыхе мы видим, чем занимаются. Прокуратура работает в этом направлении, - заявил президент.