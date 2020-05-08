Генеральный примар Кишинева Ион Чебан обратился со словами благодарности ко всем, кто помог муниципалитету в сжатые сроки создать и запустить такой важный проект, как получение школьниками образования в удаленном режиме – посредством платформы educatieonline.md



– Была проделана огромная работа, она велась быстро и с большим энтузиазмом, вы вложили свою душу в каждый видеоурок, в каждую деталь платформы, проявили самоотверженность. Вы показали солидарность, вовлеченность и огромное желание создать что-то полезное и инновационное для всех учащихся, родителей и учителей. “Онлайн-образование” является успешным проектом благодаря вам и ценится как в стране, так и за ее пределами, – заявил Чебан.



Далее, по его словам, последует второй этап проекта “Онлайн-образование”, который даст возможность улучшить цифровую библиотеку.



– У нас есть много идей по развитию образовательной системы Республики Молдова. Вместе мы сможем развиваться дальше. Заходите на educatieonline.md и получайте хорошее образование вне зависимости от того, где вы находитесь – в стране или за ее пределами! – призвал столичный градоначальник.