

Решение Конституционного суда аннулировать российский кредит в размере 200 млн евро является подтверждением того факта, что это ведомство захвачено в целях продвижения политических и олигархических интересов.



Вызывает сожаление, что судьи при принятии решения руководствовались не конституционными положениями и интересами граждан страны, а узкими политическими целями, за которыми маячат олигархи, намеревающиеся вернуться в страну.



Сегодня Молдова проиграла. Проиграли демократия и правовое государство. Те, кто снова захватил Конституционный суд и продвигал это антинациональное, антинародное решение, должны взять на себя всю ответственность. Решение является и опасным прецедентом для будущих международных соглашений, которые легко могут быть отменены Конституционным судом ради смутных интересов.



ПСРМ совместно с Правительством и Президентом страны Игорем Додоном приложит все усилия, чтобы найти решения для того, чтобы граждане вовремя получали пенсии и зарплаты, социальные пособия, а экономические агенты – поддержку для сохранения рабочих мест, для ремонта дорог и уличного освещения.



Мы остаемся вместе с народом, а не с безответственными политиками, которые повернулись к нему спиной и борются только за интересы олигархов, предпринимающих действия, чтобы вновь захватить страну.