Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
ПСРМ о решении КС: Политизированное, антинациональное и проолигархическое
 

ПСРМ о решении КС: Политизированное, антинациональное и проолигархическое



Решение Конституционного суда аннулировать российский кредит в размере 200 млн евро является подтверждением того факта, что это ведомство захвачено в целях продвижения политических и олигархических интересов.

Вызывает сожаление, что судьи при принятии решения руководствовались не конституционными положениями и интересами граждан страны, а узкими политическими целями, за которыми маячат олигархи, намеревающиеся вернуться в страну.

Сегодня Молдова проиграла. Проиграли демократия и правовое государство. Те, кто снова захватил Конституционный суд и продвигал это антинациональное, антинародное решение, должны взять на себя всю ответственность. Решение является и опасным прецедентом для будущих международных соглашений, которые легко могут быть отменены Конституционным судом ради смутных интересов.

ПСРМ совместно с Правительством и Президентом страны Игорем Додоном приложит все усилия, чтобы найти решения для того, чтобы граждане вовремя получали пенсии и зарплаты, социальные пособия, а экономические агенты – поддержку для сохранения рабочих мест, для ремонта дорог и уличного освещения.

Мы остаемся вместе с народом, а не с безответственными политиками, которые повернулись к нему спиной и борются только за интересы олигархов, предпринимающих действия, чтобы вновь захватить страну.


Опубликовано: 22:06 07/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Решение КС о приостановлении финансовой помощи от России - сильный удар по ...
  • Владимир Односталко: Тандем Плахотнюк-Шор намерен вновь захватить страну
  • Корнелиу Фуркулицэ: Депутаты от Санду-Канду-Шора-Нэстасе попытались спровоц ...
  • Решение правительства: Судьями Конституционного суда Молдовы могут стать гр ...
  • Группа "Про-Шор" блокирует поддержку населения Правительством и защищает ...







    • Все новости

    ПСРМ о решении КС: Политизированное, антинациональное и проолигархическое
    Решение КС о приостановлении финансовой помощи от России - сильный удар по миллионам молдаван
    Судья КС Николай Рошка: Молдова не погибла после кражи миллиарда из банковской системы, и не умрет, если не получит российский кредит в размере 200 млн. евро
    Игорь Додон в канун Дня Победы: Это день освобождения от нацизма, это день памяти, день скорби, день радости (ВИДЕО)
    Срочно! 129 новых случаев заражения коронавирусом
    Президент потребовал отчет: Граждане должны знать, на что были потрачены все взятые с 2009 года кредиты
    Игорь Додон о гуманитарной помощи из Румынии: Сегодня в Кишиневе творится история в европейском духе
    Чебан: Для прикрытия дыхательных путей можно использовать и подручные средства (ВИДЕО)
    Президент Игорь Додон ознакомился в Гагаузии с работой турецкой строительной компании (ВИДЕО)
    В Исландии выздоровели 97% зараженных коронавирусом
    Примэрия Кишинева получила 50 тысяч евро от Словакии для борьбы с COVID-19
    Глава государства отправился с рабочим визитом в Гагаузию
    Страшное ДТП в столице с участием трех машин. Один человек погиб (ВИДЕО)
    Два землетрясения вблизи Молдовы
    Самоубийство в Тогатино
    Данные по COVID-19 на 7 мая: 1747 человек полностью выздоровели
    Инструкции к лекарствам будут переводить на русский язык
    Богдан Цырдя: «Когда в кредиторах согласья нет»
    Михаил Гусман: Президент Игорь Додон - человек, который сделал себя сам (ВИДЕО)
    С 7 мая посещение аптек и магазинов без защитных масок запрещено
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV