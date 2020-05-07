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ПСРМ о решении КС: Политизированное, антинациональное и проолигархическое
 

Решение КС о приостановлении финансовой помощи от России - сильный удар по миллионам молдаван


Решение Конституционного суда о приостановлении финансовой помощи, которую Республика Молдова должна была получить от Российской Федерации, - это сильный удар по миллионам молдаван, которые ожидали помощи от этих денег.

Оппозиционные партии вместе с олигархическими силами, которые оспорили в КС эту финансовую помощь, добились сегодня циничного Решения, направленного против собственных граждан в попытке оставить их без денег, не позволить государству помочь им.

Это политизированное решение напрямую бьет по бюджетным работникам, пенсионерам, системе здравоохранения, бизнесу, по всей экономике, и теперь ей понадобятся финансовые ресурсы для выхода из кризиса, в котором она оказалась из-за этого затянувшегося периода пандемии. Деньги, «замороженные» сегодня Конституционным судом, уже должны были поступить в бюджет, дойти до людей.

С обеспокоенностью констатируем, что судьи КС, поддержавшие сегодня отмену финансовой помощи из Российской Федерации, показали, что поддерживают интересы политических кланов, а не интересы и потребности граждан. Мы получили ясный сигнал и доказательство того, что целью недавних изменений в этой инстанции стала политизация основополагающего государственного института и его трансформация в инструмент политической борьбы.

Констатируем возможный возврат к методам, к которым КС прибегал до июня 2019 года, когда инстанция была захвачена политическими и олигархическими группировками, а те, кто сегодня оказывают свое влияние на этот институт, являются отчасти теми же, кто контролировал его тогда, - это бывшие депутаты ДПМ.

Сигнализирую также о крайне опасном прецеденте, который создал сегодня Конституционный суд, в отношении международных соглашений, которые Республика Молдова подписала или подпишет, в том числе политические соглашения. И после сегодняшнего решения, весьма вероятно, мало кто захочет связывать себя договорными обязательствами с нашей страной в ситуации, когда сам базовый государственный институт действует под влиянием политиков.

Те, кто сегодня инициировали эту процедуру в КС и оставили молдаван без денег, должны будут ответить перед лицом граждан. Здесь я подразумеваю политическую группировку, партии и интересы Майи Санду, Илана Шора, Андрея Нэстасе и Андриана Канду.

В этих обстоятельствах, тревожных для экономической безопасности страны, перед лицом грубого политического переворота, устроенного Конституционным судом, я заявляю, что мы сделаем всё возможное для поиска решений с целью поддержки граждан и сохранения стабильности и надлежащего функционирования государства. Вместе с Правительством и коллегами из Парламента мы скоро озвучим решения, посредством которых мы преодолеем кризис, вызванный безответственными оппозиционными политическими группировками.

Люди не должны страдать из-за интриг отдельных политиков, поэтому мы сделаем всё необходимое для того, чтобы финансовая помощь от Российской Федерации, заблокированная сегодня политизированным решением Конституционного суда, могла бы дойти до тех, кто как никогда в ней нуждается.


Опубликовано: 22:03 07/05/2020

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