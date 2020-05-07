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ПСРМ о решении КС: Политизированное, антинациональное и проолигархическое
 

Судья КС Николай Рошка: Молдова не погибла после кражи миллиарда из банковской системы, и не умрет, если не получит российский кредит в размере 200 млн. евро


Судья Конституционного суда Николай Рошка заявил, что Молдова не погибла после исчезновения миллиарда из банковской системы и не умрет, если не получит российский кредит в размере 200 млн. евро. Об этом он заявил во время слушаний в Конституционном суде.

- Мы не умерли после исчезновения миллиарда из госбюджета, и не умрем и после этих 200 миллионов, - заявил судья во время слушаний сторон.

Напомним, что депутат от ПСРМ Василе Боля в начале заседания суда потребовал отзыва судьи Николая Рошка.

Парламентарий обратил внимание на аффилированность члена суда с партией «Действие и солидарность», которая опротестовала получение кредита.

Свою позицию Боля обосновал тем, что Рошка являлся членом ПДС и входил в Национальное постоянное бюро политформирования. Также Рошка принимал участие в парламентских выборах в феврале 2029 года по спискам ПДС.


Опубликовано: 20:38 07/05/2020

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