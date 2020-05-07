Игорь Додон в канун Дня Победы: Это день освобождения от нацизма, это день памяти, день скорби, день радости (ВИДЕО)
"Приближается долгожданный и любимый многими праздник – День Победы. В этом году мы встречаем его в 75-й раз, пусть и в непростой ситуации. Я уверен, что, несмотря на все сложности, на вызовы, связанные с пандемией, мы с вами обязательно достойно встретим и отметим 9 мая юбилейную дату – 75 лет Победы.
9 Мая – это день освобождения от нацизма, это день памяти, день скорби, день радости.
Почти в каждой семье есть своя фронтовая история – давайте их вспомним и расскажем нашим детям, посмотрим вместе с ними фильмы о войне и споем песни военных лет", - отметил глава государства Игорь Додон накануне празднования 75-летия Великой Победы.
9 Мая – это день освобождения от нацизма, это день памяти, день скорби, день радости.
Почти в каждой семье есть своя фронтовая история – давайте их вспомним и расскажем нашим детям, посмотрим вместе с ними фильмы о войне и споем песни военных лет", - отметил глава государства Игорь Додон накануне празднования 75-летия Великой Победы.
Опубликовано: 20:36 07/05/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: