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Игорь Додон в канун Дня Победы: Это день освобождения от нацизма, это день памяти, день скорби, день радости (ВИДЕО)


"Приближается долгожданный и любимый многими праздник – День Победы. В этом году мы встречаем его в 75-й раз, пусть и в непростой ситуации. Я уверен, что, несмотря на все сложности, на вызовы, связанные с пандемией, мы с вами обязательно достойно встретим и отметим 9 мая юбилейную дату – 75 лет Победы.

9 Мая – это день освобождения от нацизма, это день памяти, день скорби, день радости.

Почти в каждой семье есть своя фронтовая история – давайте их вспомним и расскажем нашим детям, посмотрим вместе с ними фильмы о войне и споем песни военных лет", - отметил глава государства Игорь Додон накануне празднования 75-летия Великой Победы.



Опубликовано: 20:36 07/05/2020

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