



Важной традицией стало в канун Дня Победы прикалывать к груди один из её символов – георгиевскую ленточку. В год 75-летия победы в Великой Отечественной эту традицию, как и семь предыдущих лет, продолжило молодежное крыло Партии социалистов «Молодая гвардия». Молодогвардейцы раздают ленточки всем желающим в каждом населённом пункте нашей страны.



ВИКТОР ПОЛЯКОВ, ЛИДЕР МОЛОДЁЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

«Совсем скоро нас ждёт 9 мая, День Победы, 75-летие со дня, когда советский флаг был возведен над Рейхстагом в Берлине. Молодая Гвардия не остается равнодушной к этому празднику. На протяжении всего года у нас проходят ряд мероприятий, среди которых и сегодняшнее – раздача ленточек, которая пройдет во всех городах Молдовы».



ЕКАТЕРИНА МЕДВЕДЕВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ МОЛОДОЙ ГВАРДИИ СЕКТОРА ЦЕНТР

«С трепетом каждый из нас хранит георгиевскую ленточку или у себя дома, или с гордостью прикалывает ее к груди. Несмотря на пандемию, активисты Молодой Гвардии решили выйти на улицы страны и раздать георгиевские ленточки».



ДАРЬЯ МОКАН, АКТИВИСТ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»

«Очень многие люди положительно реагирует на нашу акцию. Они понимают, что помнить о великой победе – очень важно. Мы им рассказываем различные факты о войне, о которых нам рассказывали ветераны, люди очень гордятся тем, что мы им помогаем и напоминаем об этом.