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В МОЛДОВЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»



Важной традицией стало в канун Дня Победы прикалывать к груди один из её символов – георгиевскую ленточку. В год 75-летия победы в Великой Отечественной эту традицию, как и семь предыдущих лет, продолжило молодежное крыло Партии социалистов «Молодая гвардия». Молодогвардейцы раздают ленточки всем желающим в каждом населённом пункте нашей страны.

ВИКТОР ПОЛЯКОВ, ЛИДЕР МОЛОДЁЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
«Совсем скоро нас ждёт 9 мая, День Победы, 75-летие со дня, когда советский флаг был возведен над Рейхстагом в Берлине. Молодая Гвардия не остается равнодушной к этому празднику. На протяжении всего года у нас проходят ряд мероприятий, среди которых и сегодняшнее – раздача ленточек, которая пройдет во всех городах Молдовы».

ЕКАТЕРИНА МЕДВЕДЕВА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ МОЛОДОЙ ГВАРДИИ СЕКТОРА ЦЕНТР
«С трепетом каждый из нас хранит георгиевскую ленточку или у себя дома, или с гордостью прикалывает ее к груди. Несмотря на пандемию, активисты Молодой Гвардии решили выйти на улицы страны и раздать георгиевские ленточки».

ДАРЬЯ МОКАН, АКТИВИСТ «МОЛОДОЙ ГВАРДИИ»
«Очень многие люди положительно реагирует на нашу акцию. Они понимают, что помнить о великой победе – очень важно. Мы им рассказываем различные факты о войне, о которых нам рассказывали ветераны, люди очень гордятся тем, что мы им помогаем и напоминаем об этом.



Опубликовано: 19:25 07/05/2020




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