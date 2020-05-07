



129 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Молдове 7 мая. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев с начала пандемии - 4 тыс. 605. За день проведён 971 тест, а общее число тестов проведённых с начала пандемии - 28 тыс. 187. С уточнениями выступила глава минздрава Виорика Думбрэвяну.



СНХ: ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«В Кишиневе – 53 новых случая заражения, 19 случаев в Приднестровском регионе, 12 в Басарабяске, по 6 в Единцах и Унгенах, 5 в Кагуле, по 4 в Дрокии и Яловенах, 3 в Бельцах, по 2 в Каушанах, Криулянах, Глодянах, Окнице, Штефан-Водэ, Калараше и Страшенах, по одному – в Новых Аненах, Яловенах и Сороках».



Всего в Молдове было подтверждено 4 тыс. 605 случаев коронавируса. Число активных случаев на 7 мая составляет 2 тыс 713. От коронавируса вылечились 1 747 пациентов, 145 – скончались от осложнений, вызванных инфекцией.