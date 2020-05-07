



По поручению президента Молдовы правительство республики обнародует всю информацию о кредитах и других финансовых межгосударственных соглашениях, подписанных в период с 2009 по 2019 годы. Игорь Додон уверен, что граждане должны знать, на что были потрачены все эти деньги, так как суммы не маленькие – десятки и даже сотни миллионов евро.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Я поручил коллегам и попросил правительство, чтобы мы взяли всё финансирование с 2009 года, которое получала Молдова, и чтобы был представлен детальный отчет в парламенте. Нужно выяснить, куда были потрачены эти деньги, на каких условиях они были получены. Пусть люди знают, что Европейский союз дал столько правительству Филипа или Филата, что Румыния дала столько, на каких условиях, куда было потрачено. Важно, чтобы люди об этом знали».