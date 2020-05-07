



Доставлена в Молдову из Румынии крупная партия средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и других материалов, которые помогут молдавским медикам в борьбе с COVID-19. Президент Игорь Додон, присутствовавший на торжественной церемонии передачи ценного груза медучреждениям нашей страны, поблагодарил за предоставленную помощь и особо подчеркнул, что друзья познаются в беде.



Спустя неделю после того, как в республику прибыла команда румынских медиков, в Молдову приехали 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от соседней страны. Это крайне важная поддержка, как для наших медиков, так и для пациентов, выразил уверенность Игорь Додон.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Друзья познаются в беде. Эта пословица одинаково звучит на обоих берегах Прута: и в Румынии, и в Молдове.

Наши друзья из Румынии предоставили нам помощь, и я думаю, что это очень важное послание для всех – оно олицетворяет уровень отношений между двумя государствами. Мы получали помощь и с Востока, и с Запада, и нужно признать, что помощь от Румынии – одна из самых ощутимых».



Правительство Румынии предоставило 500 тысяч защитных масок, 25 тысяч защитных комбинезонов, лекарства, 25 тысяч литров биоцидов и 45 тысяч литров спирта, 5 тысяч визоров, 5 тысяч защитных очков и другое медицинское оборудование. Глава нашего государства отметил, что любая помощь означает новые спасенные жизни, новые надежды для общества и более высокие шансы для скорейшего возвращения к нормальной жизни.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Эта помощь поступила после того, как мы отметили 10 лет стратегического партнерства с Румынией. Она поступила в преддверии Дня Европы, который отмечается завтра 8 мая. Это общий праздник для всех нас и сегодня в Кишинёве делается история в европейском духе, который разделяется обоими государствами».



В завершение Президент Додон выразил надежду, что после пандемии два государства смогут активизировать диалог и сотрудничество, а дружеская поддержка будет оказываться и в хорошие времена, в том числе на взаимной основе - от Молдовы Румынии, поскольку и в Кишиневе есть желание помочь соседней стране там, где ей это понадобится.