



Государственная налоговая служба приступила к субсидированию предприятий и некоммерческих организаций - резидентов Молдовы, вынужденных приостановить свою деятельность вследствие эпидемиологической ситуации с COVID-19 и введения в стране режима Чрезвычайного Положения. Эти компании имеют право на субсидирование подоходного налога и обязательных платежей.



Субсидия устанавливается в размере 100% от суммы подоходного налога и других обязательных платежей, сопутствующих выплатами надбавок/зарплат работникам, для тех экономических агентов, которым пришлось прекратить полностью или частично свою деятельность в соответствии с решениями правительства и комиссии по ЧС. Чтобы получить субсидию, налогоплательщики должны подать заявление в электронном формате по адресу электронной почты государственной налоговой службы, с приложением электронной или мобильной подписи. Или на бумажном носителе с применением рукописной подписи в подразделение Налоговой службы, в котором они обслуживаются или в Главное управление администрирования крупных налогоплательщиков. Субсидия предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявки.