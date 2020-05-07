



Помощь в размере пятидесяти тысяч евро для борьбы с COVID -19 предоставило примарии нашей столицы посольство Словакии в Молдове. Сегодня был подписан соответствующий документ. Генеральный примар Ион Чебан уточнил, что словацкая помощь будет направлена ​​на приобретение необходимого медицинского оборудования для пяти муниципальных больниц. В частности, будут закуплены защитные костюмы, ларингоскоп и помпы для шприцев.



ДУШАН ДАХО – ПОСОЛ СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РМ

«После 2 месяцев карантина это первая моя внешняя встреча. К сожалению, этот год – сложное испытание для всех стран мира, и хочу вас заверить, что Словакия остается другом РМ. Словакия всегда будет рядом с вами, в горе и в радости».



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Мы высоко ценим этот жест, и воспринимаем его не только как двустороннюю дружбу, но и как необходимую помощь в этих сложных условиях для всего мира. Спасибо вам! И хотим вас заверить, что деньги будут направлены в 5 муниципальных больниц, нуждающихся в помощи в борьбе с коронавирусом. Все будет прозрачно. Спасибо!».