



Очень важно, чтобы население и экономические агенты республики видели, что инвестиции в инфраструктуру продолжаются, потому что это дает хороший сигнал для развития национальной экономики и для создания новых рабочих мест. Об этом заявил президент Игорь Додон в ходе своей рабочей поездки в Гагаузию. На месте он ознакомился с работой турецкой компании Онур Таахют, которая занимается строительством дорог и дорожной инфраструктуры не только в Молдове, но и в других странах мира.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Для нас было очень важно понять и дать сигнал, что в этом году, несмотря на пандемию, нужно продолжать инвестиции в инфраструктуру. Поэтому, я очень рад, что здесь есть руководители турецкой строительной компании с мировым именем, которая активно участвует в восстановлении и ремонте дорог в РМ».



Додон уточнил, что эта турецкая компания, более чем за год с момента начала работы в Гагаузии сумела создать в автономии 400 рабочих мест. Это дает уверенность в том, что с развитием компании, количество вакансий будет увеличиваться.



Вторым пунктом президентской поездки в Гагаузию стало посещение сельскохозяйственных угодий региона. Аграрии пожаловались, что из-за бесснежной зимы и из-за затяжной засухи, пострадали зерновые первой группы хлебов. Власти автономии заверили, что, совместно с аграриями делают всё возможное для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны и не допустить дефицита хлеба в регионе. В свою очередь, Игорь Додон сообщил, что поддержка агропромышленного сектора – приоритет нынешней власти, уточнив, что правительство сейчас разрабатывает функциональный механизм страхования сельского хозяйства и определения эффективных решений по урегулированию ситуации.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Также мы поговорили и о сельском хозяйстве. Ситуация там непростая, но мы будем искать пути помощи и решения для сельского хозяйства».



По информации руководства Гагаузии, в 2020 г. в агрохозяйствах автономии было засеяно более 38 тыс. гектаров озимой пшеницы, около 7 тыс. гектаров озимого ячменя и 3,3 тыс. гектаров рапса. Однако, каким будет урожай в условиях бесснежной зимы и затяжной засухи, пока оценить сложно.