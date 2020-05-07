



Конституционный суд Молдовы определил, что досрочные выборы парламента республики можно проводить по измененной избирательной системе не ранее, чем через год после публикации в Официальном Мониторе изменений в избирательное законодательство. Это означает, что спустя год после отмены парламентом смешанной избирательной системы досрочные выборы можно провести по пропорциональной системе.



Конституционный суд высказался сегодня по обращению депутатов Василия Боли, Серджиу Литвиненко, Александрау Слусаря. Ответ судей КС гласит: выборы до 17 августа 2020 года могут проводиться на основе смешанной избирательной системы, а выборы после 17 августа 2020 года - на основе пропорциональной».



Свое решение судьи аргументировали тем, что о парламент - это тот орган, который устанавливает избирательную систему. Таким образом, для проведения парламентских выборов на основе новой избирательной системы должно пройти не менее одного года с момента опубликования парламентского решения в "Официальном мониторе Республики Молдова". Напомним, что парламент принял закон об отмене смешанной системы и возврате к пропорциональной - 15 августа 2019 года.