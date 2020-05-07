



Президент нашей страны Игорь Додон призвал всех к участию в акции «Бессмертный полк». Под хаштегом БессмертныйПолк глава государства предложил размещать в социальных сетях фотографии родных, прошедших войну. И сам сделал публикацию. Сегодня его поддержали депутаты парламента, деятели искусства и молодежные организации.



На своей странице в Фэйсбуке президент разместил фотографию Георге Додона, брата его деда со стороны отца, уроженца села Садова, который воевал на фронте и погиб в 1944 году в Польше. Второй снимок Александра Додона, тоже уроженца Садова. Он храбро сражался, был награжден, среди его наград Орден Красной звезды и Орден Красного знамени.



Акцию «Бессмертный полк онлайн» поддержал депутат от ПСРМ Александр Усатый – он опубликовал фотографию своего деда Сидора Прокопьевича Воробьева. Он воевал с 1943 года по 1945. Во время боев за город Бреслау был ранен. Был награждён "Медалью за отвагу".



На странице депутата-социалиста Никиты Цуркана фотография его прадеда, рядового красной армии Григория Ильича Еронина, погибшего 19 января 1942 года. Под снимком подпись «Вечная память героям».



Поэт, композитор и исполнительница Наталья Барабанщикова поделилась историей своего отца Павла Алексеевича Мордовина.



«Павлу, юному ефрейтору сегодня не спалось… И уже не от пулевого ранения, которое уже абсолютно зажило, а от счастья…



«Да-да, от счастья! Вокруг – война, а он – счастливый! Сегодня освободили его родное село Обильное Георгиевского района, откуда он в начале лета 1942 года, приписав себе положенных для призыва два года, сбежал из родного села на фронт».



Павел Алексеевич прошёл всю войну и дожил до 30-летия Победы.



Молодежное крыто Партии Социалистов «Молодая Гвардия» на своей странице в FaceBookе ежедневно выкладывает фотографии молдавских героев Великой Отечественной войны и рассказывает об их подвигах.



Присоединяйтесь к «Бессмертному Полку», давайте вместе вспомним наших героев, наших родных и близких, благодаря которым был побеждён фашизм. Выкладывайте фотографии с хаштегом «Бессмертный полк», рассказывайте о подвигах на фронте и в тылу, рассказывайте о тех, кто приближал день Великой Победы, 75-летие которой мы отмечаем в этом году.