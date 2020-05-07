



75 лет Победы в Великой Отечественной войне – наш общий славный юбилей. Об этом заявила председатель Парламента Молдовы Зинаида Гречаный в ходе парламентской онлайн-конференции, приуроченной к этой дате. В ней также приняли участие председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, главы и представители парламентов стран СНГ, стран Центральной и Восточной Европы, депутаты Европарламента, видные политические и общественные деятели.



Гречаный подчеркнула, что для народов всех стран нет более объединяющей исторической даты, которая могла бы сравниться с девятым мая 1945 года. Молдавскому народу пришлось пережить страшную фашистскую оккупацию. Но с молдавской земли началось и успешное наступление по дальнейшему отвоёванию территории, захваченной войсками противника, подчеркнула председатель парламента.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА РМ

«Здесь, на нашей земле, фашистские захватчики установили наиболее жесткий оккупационный режим, в ходе которого были уничтожены сотни тысяч разных национальностей. Но именно здесь, на нашей земле, в ходе победоносного наступления Красной армии, 24 марта 1944 года, в районе города Унгены, советские войска впервые вышли на государственную границу СССР».



Гречаный выразила уверенность, что молдавская земля внесла свой неоспоримый вклад в эту Великую Победу. Ведь более 300 тысяч этнических молдаван воевали, а более 50 тысяч из них пали на полях сражений. 20 уроженцев Молдовы получили звания Героев Советского Союза и еще 3 стали полными кавалерами Ордена Славы. Практически в каждой семье был свой участник войны, поэтому память о Великой Отечественной жива в людях. А государство поддерживает её в подрастающем поколении.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА РМ

«Наш народ полноправно считает эту войну ВОВ. Уважаемые коллеги, в нашей стране уделяется большое внимание сохранению памяти об этой великой войне. Под патронатом президента Игоря Додона, ежегодно, проводятся акции «Георгиевская ленточка» и Марш Памяти «Бессмертный полк».



Зинаида Гречаный рассказала всем участникам виодео-конференции, что президент Молдовы принял решение вручать высшую награду Орден Республики ветеранам вместе с юбилейной медалью «75 лет Победы». В этом году реконструирован главный мемориал – «Вечность» – в Кишиневе. На окраине Шерпен установлен Поклонный крест в честь воинских частей, сражавшихся на Шерпенском плацдарме весной-летом 1944-го. Кроме того, в августе прошлого года был открыт новый мемориальный комплекс «Высота Ломакина», установленный в честь 11 Героев Советского Союза. Глава парламента добавила, что в Молдове снимаются документальные фильмы о событиях тех времен, для того, чтобы новые поколения помнили и чтили подвиг их предков.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

Память о Великой Отечественной войне и о Великой Победе является основой нашего общего самосознания, нашего общего единства. Крайне важно, чтобы мы не забывали это, и координировали усилия по сохранению среди наших народов памяти о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой. И как сказал поэт Рождественский: «Это нужно нам, живым!», мертвым это не нужно».