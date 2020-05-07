Игорь Додон о гуманитарной помощи из Румынии: Сегодня в Кишиневе творится история в европейском духе
Друзья в беде познаются – истина, которая одинаково звучит на обеих берегах Прута, и в Румынии, и в Молдове. Об этом заявил президент Игорь Додон на церемонии встречи гуманитарной помощи, отправленной официальным Бухарестом.
- Я рад участвовать в этом мероприятии, очень важном для взаимоотношений двух стран. Это действительно братский жест со стороны друзей, братьев, соседей из-за Прута. Друзья в беде познаются – истина, которая одинаково звучит на обеих берегах Прута, и в Румынии, и в Молдове, - заявил глава молдавского государства.
- Я рад участвовать в этом мероприятии, очень важном для взаимоотношений двух стран. Это действительно братский жест со стороны друзей, братьев, соседей из-за Прута. Друзья в беде познаются – истина, которая одинаково звучит на обеих берегах Прута, и в Румынии, и в Молдове, - заявил глава молдавского государства.
Опубликовано: 16:41 07/05/2020
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