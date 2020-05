În cuvântul său de salut adresat participanților, Valentina Matvienko a menționat că scopul evenimentului este de a consfinți odată în plus fapta eroilor și de a conștientiza încă odată lecțiile Victoriei și însemnătatea acesteia pentru prezent și viitor.Președintele Legislativului Republicii Moldova Zinaida Greceanîi a menționat că Ziua Victoriei este un eveniment istoric care ne unește. ”Pe pământul nostru moldav a fost instituit cel mai sever regim fascist, sute de mii de reprezentanți ai diferitelor etnii fiind distruși. Și anume aici, pe pământul nostru, în cadrul ofensivei victorioase a Armatei Roșii din 24 martie 1944, în orașul Ungheni, trupele sovietice au ajuns pentru prima oară la hotarul Uniunii Sovietice. Operațiunea Iași-Chișinău, care a avut loc în august 1944, a fost inclusă în analele artei militare”, a specificat speakerul.Peste 300 de mii de compatrioți de-ai noștri au luptat în rândurile armatei sovietice în Marele Război pentru Apărarea Patriei, din păcate peste 50 de mii de moldoveni nu s-au întors acasă. Douăzeci de compatrioți, pentru faptele lor eroice, s-au învrednicit de titlul ”Erou al Uniunii Sovietice”, alți trei au devenit cavaleri ai ordinului «Орден Славы». ”Prin urmare, pe bună dreptate, poporul nostru consideră că acest război a fost Marele Război pentru Apărarea Patriei”, a menționat speakerul.Printre măsurile de păstrate a memoriei despre război și de omagiere a participanților, Președintele Legislativului a menționat mai multe acțiuni desfășurate anual, sub patronajul șefului statului Igor Dodon, inclusiv ”Panglica Sf. Gheorghe” («Георгиевская лента») și ”Marșul Regimentului Nemuritor”, în care participă mii de oameni și la care se alătură tot mai multă lume în fiecare an.Zinaida Greceanîi a remarcat faptul că tinerii, de asemenea, participă activ, la acțiunea ”Voluntarii Victoriei”.Speakerul i-a informat pe participanții la teleconferință despre decizia Președintelui țării Igor Dodon de a conferi distincția supremă al statului ”Ordinul de Onoare” tuturor veteranilor rămași în viață, precum și medalia jubiliară dedicată celei de-a 75-a aniversări a Victoriei. De asemenea, a fost anunțat că în anul curent s-au efectuat lucrări de reconstrucție a Complexului Memorial ”Eternitate” din capitală, iar în localitatea Șerpeni din raionul Anenii Noi a fost instalat un nou obiectiv militar-patriotic în cinstea trupelor militare care au luptat la Capul de Pod Șerpeni în primăvara-vara anului 1944.Președintele Parlamentului a amintit, totodată, că în august 2019 a fost inaugurat Complexul Memorial „Înălțimea lui Lomakin” în cinstea ostașului Vasilii Lomakin care, împreună cu un grup de soldați, a cucerit o poziție strategică pe malul Nistrului. 11 ostași au căzut pe câmpul de luptă și au fost decorați post-mortem cu ordinul ”Erou al Uniunii Sovietice”.În regim permanent, se efectuează activități de îngrijire a mormintelor eroilor căzuți la război și a celor peste o mie și jumătate de monumente instalate pe tot teritoriul Republicii Moldova în cinstea Marelui Război pentru Apărare Patriei. Tinerii se implică activ în aceste acțiuni.A fost menționat și faptul că numeroase documentare sau cărți istorico-științifice sunt prilejuite de cea de-a 75-a aniversare a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei. ”Toate acestea ne ajută să păstrăm vie memoria pentru eroii acestei Victorii”, a subliniat Zinaida Greceanîi.Președintele Parlamentului a accentuat în mod special faptul că este foarte important de a acorda tot suportul necesar veteranilor rămași în viață, în acest scop fiind adoptate mai multe Legi de susținere materială a veteranilor și văduvelor.Speakerul și-a exprimat regretul că în acest an în Republica Moldova, ca și în majoritatea altor state, nu vor avea loc acțiuni de amploare pe 9 mai. Totodată, ”Marșul Regimentului Nemuritor” și alte activități se vor desfășura pe 24 august, de ziua eliberării Moldovei de sub ocupația fascistă.”Acum, însă, acțiunea ”Regimentul Nemuritor” va avea loc în spațiul on-line, la propunerea șefului statului. Aceasta înseamnă că locuitorii Moldovei vor posta pe paginile lor în rețelele de socializare istorii și fotografii cu buneii lor, străbunei, alte rude sau pur și simplu cu oamenii pe care îi cunosc și știu că ai participat la război”, a anunțat Zinaida Greceanîi.În încheiere speakerul a subliniat că amintirea Marelui Război pentru Apărarea Patriei și Marii Victorii este baza identității noastre comune și unității. ”Este importantă coordonarea eforturilor la nivel interparlamentar pentru a menține vie memoria poporului despre eroismul celor care ne-au adus Victoria”, a conchis Zinaida Greceanîi.