Генеральный примар Кишинева Ион Чебан развенчал очередные слухи и заявил, что для обязательного прикрытия рта и носа в общественном транспорте и закрытых общественных помещениях столицы можно использовать не только медицинские маски, но и импровизированные – из платка, шарфа или другого подручного материала.



Что касается вопроса о степени необходимости введения такого ограничения, Чебан заметил, что оно применяется более чем в 50 государствах – к примеру, в Германии и Австрии, – и ориентировано на минимизацию риска заражения в закрытых общественных пространствах. Говоря о наложении наказания за несоблюдение этого требования, Чебан отметил, что данный вопрос не в компетенции примэрии столицы, но призвал граждан быть ответственными.



– Наша задача – обеспечить максимальную защиту, и мы это делаем по мере возможности. В общественном транспорте проводится регулярная дезинфекция, в каждой его единице есть дозатор дезинфицирующего средства, у всех сотрудников Управления электротранспорта и Городского автобусного парка регулярно измеряется температура, все они обеспечены масками, визорами, костюмами, перчатками. Настоятельно рекомендую всем жителям столицы соблюдать все эти правила. Потому что, как говорится, “моя маска защищает тебя, твоя маска защищает меня”, – заметил столичный градоначальник.



Напомним, согласно решению муниципальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, с сегодняшнего дня во всех закрытых общественных помещениях (коммерческих помещениях, аптеках, а также других) ношение средств для защиты рта и носа является обязательным. Также с 4 понедельника, 4 мая эта мера защиты обязательна для пассажиров общественного транспорта Кишинева.



https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cUU4-iaqGIM&feature=emb_logo