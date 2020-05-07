Президент Республики Молдова Игорь Додон вместе с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах ознакомился с работой турецкой компании «Онур Тааххют» (Onur Taahhüt), которая занимается строительством дорог и дорожной инфраструктуры. За почти 40 лет своего существования турецкая компания реализовала множество проектов в разных странах мира, в том числе в Республике Молдова. Более чем за год с момента начала работы в Гагаузии эта компания создала здесь 400 рабочих мест.



Кроме этого, глава государства и башкан автономии проинспектировали сельскохозяйственные угодья в Гагаузии. В частности, побывали на полях, засеянных зерновыми. По информации местных властей, в 2020 г. в агрохозяйствах Гагаузии было посеяно более 38 тыс. га озимой пшеницы, около 7 тыс. га озимого ячменя и 3,3 тыс. га рапса. Но из-за бесснежной зимы и затяжной засухи пострадали зерновые первой группы хлебов.



«Власти автономии совместно с аграриями делают всё возможное для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны и не допустить дефицита хлеба в регионе.



Подчеркнул, что поддержка агропромышленного сектора – приоритет для нынешней власти. Добавил, что в условиях пандемического кризиса и сильной засухи исполнительная власть находится в процессе разработки функционального механизма страхования сельского хозяйства и определения эффективных решений по урегулированию ситуации», - отметил Игорь Додон.







