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В Исландии выздоровели 97% зараженных коронавирусом


Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса, 97% инфицированных в стране уже выздоровели, сообщает правительство.

"Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек", - говорится в заявлении, передает ria.ru

Сейчас в стране насчитывается 39 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения.

В понедельник власти Исландии, как и планировалось, приступили к отмене ограничительных мер, введенных 16 марта.


Опубликовано: 12:38 07/05/2020

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