Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса, 97% инфицированных в стране уже выздоровели, сообщает правительство.



"Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек", - говорится в заявлении, передает ria.ru



Сейчас в стране насчитывается 39 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения.



В понедельник власти Исландии, как и планировалось, приступили к отмене ограничительных мер, введенных 16 марта.