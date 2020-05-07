В Исландии выздоровели 97% зараженных коронавирусом
Исландия фактически ликвидировала вспышку коронавируса, 97% инфицированных в стране уже выздоровели, сообщает правительство.
"Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек", - говорится в заявлении, передает ria.ru
Сейчас в стране насчитывается 39 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения.
В понедельник власти Исландии, как и планировалось, приступили к отмене ограничительных мер, введенных 16 марта.
"Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению болезнь унесла жизни десяти человек", - говорится в заявлении, передает ria.ru
Сейчас в стране насчитывается 39 случаев коронавирусной инфекции, трое пациентов остаются в больницах, но их состояние не вызывает опасения.
В понедельник власти Исландии, как и планировалось, приступили к отмене ограничительных мер, введенных 16 марта.
Опубликовано: 12:38 07/05/2020
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