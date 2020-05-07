Посольство Словакии в Молдове пожертвовало примарии Кишинева 50 тысяч евро. Выделенные средства будут перенаправлены на закупку медицинского оборудования и средств защиты, необходимых для оснащения 5 муниципальных больниц, где находятся пациенты с коронавирусом.



"Выражаю признательность народу Словакии за поддержку и сотрудничество. В эти кризисные моменты помощь врачам очень важна. Объединением усилий, мы сможем уменьшить последствия пандемии и предотвратить распространение вируса на медперсонал",- сказал примар Кишинева Ион Чебан.



Он отметил, что постоянно находится на связи с медперсоналом, а также владеет информацией и предпринимает все меры для уменьшения рисков инфицирования медиков.



По словам Чебана, забота о врачах и создание условий для пациентов являются приоритетом.