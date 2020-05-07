

Президент Республики Молдова Игорь Додон продолжает рабочие поездки по стране. Сегодня глава государства отправился в АТО «Гагауз-Ери» для изучения социально-экономической и эпидемиологической ситуации в регионе.



«Сначала провел встречу с руководством автономии. Башкан Ирина Влах указала на наличие ряда проблем, с которыми сегодня сталкивается Гагаузия. Это кризис, вызванный пандемией и напрямую бьющий по экономике; засуха, которая больно ударила по аграриям; проблемы реализации масштабных инфраструктурных проектов; развитие филиалов Свободной экономической зоны «Валканеш» (Вулканешты) в Комрате и Чадыр-Лунге, реконструкция дорог и т.д.



Отметил, что нынешние власти страны заинтересованы в оказании всей необходимой поддержки в решении существующих проблем региона. Добавил, что лишь совместными усилиями нам удастся преодолеть все вызовы, связанные с кризисом, с которым мы все сталкиваемся. В то же время указал на необходимость дальнейшей реализации инфраструктурных проектов для обеспечения экономического развития страны», - отметил президент Игорь Додон.



Далее молдавский лидер направился в Районную больницу Комрата, где в одном из корпусов учреждения был открыт центр для лечения инфицированных коронавирусом. Здесь могут быть размещены до 75 больных. В этом корпусе посменно работают шесть опытных врачей-инфекционистов и более 20 медработников.



Пациенты находятся в одиночных палатах, в каждой из которых свой санузел. Комратская больница располагает необходимыми средствами защиты и аппаратами искусственной вентиляции лёгких. В настоящее время здесь лежат 33 человека, из которых 22 - с подтвержденным диагнозом COVID-19.



«Высоко оценил усилия руководства Гагаузии по обеспечению хороших условий для лечения людей, зараженных коронавирусом нового типа, а также за готовность оказать, в случае необходимости, медицинские услуги не только инфицированным жителям Гагаузии, но и соседних районов», - отметил глава республики.