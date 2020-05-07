Страшное ДТП в столице с участием трех машин. Один человек погиб (ВИДЕО)
Минувшим вечером на Балканском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, принадлежащего службе такси, и двух грузовиков, передает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.
Легковой автомобиль получил серьезные повреждения, а его 24-летнему водителю понадобилась помощь спасателей. Мужчина был доставлен в реанимацию с многочисленными травмами. Сегодня утром он скончался.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
Легковой автомобиль получил серьезные повреждения, а его 24-летнему водителю понадобилась помощь спасателей. Мужчина был доставлен в реанимацию с многочисленными травмами. Сегодня утром он скончался.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
Опубликовано: 12:25 07/05/2020
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