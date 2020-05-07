Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Богдан Цырдя: «Когда в кредиторах согласья нет»
 

Страшное ДТП в столице с участием трех машин. Один человек погиб (ВИДЕО)


Минувшим вечером на Балканском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, принадлежащего службе такси, и двух грузовиков, передает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Легковой автомобиль получил серьезные повреждения, а его 24-летнему водителю понадобилась помощь спасателей. Мужчина был доставлен в реанимацию с многочисленными травмами. Сегодня утром он скончался.

Полиция выясняет все обстоятельства аварии.



Опубликовано: 12:25 07/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Серьезное ДТП в Единецком районе. Есть погибшие и пострадавшие
  • ДТП на столичной улице. Один человек погиб
  • Сотрудник полиции погиб в результате ДТП в Бачое (ВИДЕО)
  • На улице Измаил произошло серьезное ДТП
  • В Дубоссарах в результате ДТП погиб пожилой мужчина







    • Все новости

    Игорь Додон о гуманитарной помощи из Румынии: Сегодня в Кишиневе творится история в европейском духе
    Чебан: Для прикрытия дыхательных путей можно использовать и подручные средства (ВИДЕО)
    Президент Игорь Додон ознакомился в Гагаузии с работой турецкой строительной компании (ВИДЕО)
    В Исландии выздоровели 97% зараженных коронавирусом
    Примэрия Кишинева получила 50 тысяч евро от Словакии для борьбы с COVID-19
    Глава государства отправился с рабочим визитом в Гагаузию
    Страшное ДТП в столице с участием трех машин. Один человек погиб (ВИДЕО)
    Два землетрясения вблизи Молдовы
    Самоубийство в Тогатино
    Данные по COVID-19 на 7 мая: 1747 человек полностью выздоровели
    Инструкции к лекарствам будут переводить на русский язык
    Богдан Цырдя: «Когда в кредиторах согласья нет»
    Михаил Гусман: Президент Игорь Додон - человек, который сделал себя сам (ВИДЕО)
    С 7 мая посещение аптек и магазинов без защитных масок запрещено
    Орган Гражданской авиации потребовал начать процедуру по выплате долга компанией ”Avia Invest” SRL в размере 22,35 млн. леев
    Игорь Додон в интервью ТАСС: Пандемия показала, кто есть кто
    Депутат ПСРМ поддержал инициативу президента
    Богдан Цырдя – Об очередном «крике души» сотрудника американского посольства, центра НАТО, и депутата ПДС Михая Попшоя
    Глава государства встретился с представителями малого и среднего бизнеса
    ДТП в Бельцах со смертельным исходом
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV