Минувшим вечером на Балканском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, принадлежащего службе такси, и двух грузовиков, передает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.Легковой автомобиль получил серьезные повреждения, а его 24-летнему водителю понадобилась помощь спасателей. Мужчина был доставлен в реанимацию с многочисленными травмами. Сегодня утром он скончался.Полиция выясняет все обстоятельства аварии.